Muğla'da 8 noktada orman yangını Muğla’da gün boyu Marmaris, Ula, Ortaca, Datça, Menteşe ve Milas ilçelerinde 8 noktada anız ve orman yangını çıktı. Yangınlar büyümeden kontrol altına alındı.

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ensonhaber.com

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, orman yangınlarında da artış yaşanmaya başladı..

Orman yangınları nedeniyle canı çok yanan ülkemiz, bu yazı tek bir fidan dahi kaybetmeden geçirmek istiyor.

Ancak bazı bölgelerde çıkan yangınlar, yürekleri ağza getiriyor.

Muğla'da gün boyunca 8 noktada orman yangını çıktı.

Marmaris, Ula, Ortaca, Datça, Menteşe ve Milas ilçelerinde yaşanılan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

İlk yangın Datça'da yaşandı

İlk yangın ihbarı 09.30’da Datça Hurmalıbük’ten geldi.

İkinci ihbar saat 10.50’de Marmaris-Datça yolu Asparan mevkii, aynı dakikalarda yine Marmaris Yeşilbelde çöplük yolu üzerinde orman yangın ihbarı yapıldı.

Marmaris’teki iki yangın ihbarı ile aynı dakikada Ortaca Yeşilyurt’da orman yangın ihbarı yapılırken, saat 11.20’da ise Ula ilçesi Armutçuk Çiçekli’de enerji nakil hatlarından çıktığı açıklanan yangın ihbarı yapıldı.

Sonrasında Menteşe ilçesi Denizli karayolu emniyet uygulama noktası yakınlarında anız yangını ihbarı gerçekleştirildi.

İlk 3 saat içinde 6 ayrı noktada çıkan anız ve orman yangın ihbarlarının tamamına müdahale edildi.

Daha sonra ise Bodrum ve Milas'tan yangın ihbarı yapıldı.

Bodrum'da 5 hektar alan zarar gördü

Bodrum ilçesinde otlukta çıkan yangın, 2 saat süren çalışma ile söndürüldü. Yangında, 5 hektar alan zarar gördü.

Milas Demirciler Mahallesi yakınlarında ise saat 17.50 sıralarında henüz çıkış sebebi belirlenemeyen orman yangını başladı.

Milas-Ören Mahallesi arasında yer alan ve ormanlık bölgede başlayan yangın büyümeden ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan müdahale edilerek yangınlar kontrol altına alındı

Yangınlarda Marmaris Asparan mevkiindeki orman yangınına 9 helikopter ve 6 uçak havadan, 15 arazöz ve su tankeri, bir dozer, 127 personel karadan müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangınlar sonrası soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedenleri de araştırılıyor.