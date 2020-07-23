Muğla'da asırlık tezgahlarda dokumacılık yapılıyor

Bir evin bahçesine asırlık dokuma tezgahları kuran kadınlar, dokumacılık geleneğini pamuktan yaptıkları ürünlerle yaşatıyor.

Muğla Menteşe'de dokumacılık geleneği hala sürdürülüyor.

İlçenin kırsal mahallerinden olan Yeşilyurt'ta, 2 kat veya daha çok sayıda ipliğin bir arada sarılması işlemini (büküm) yapanların olmaması üzerine ipek kumaş, yerini pamuğa bıraktı.

İPEK YERİNE PAMUK DOKUYORLAR

2 bin 500 nüfuslu mahallede kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokumacılığın yaşatılması için faaliyet gösteren az sayıda kişi ise, ipeğin yerine pamuğu dokuyor.

EVLERİNDE DOKUMACILIK YAPIYORLAR

Dokumacılık yapan Zeynep Karacan, kız kardeşleri Ayşen Karacan ve Nagihan Özdoğan ile evlerinin bahçesindeki asırlık tezgahlarda pamuktan el emeği göz nuru şal, masa örtüsü, gömlek ve peştamal üreterek dokumacılığı ayakta tutmaya çalışıyor.

TEK PARÇA ÖZEL ÜRETİM YAPIYORLAR

Zeynep Karacan, "Günümüzde dokuma az kişi tarafından yapılıyor. Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Halk Eğitim Merkezi ile İŞKUR iş birliğinde kurslar açılıyor. Yeğenlerim Elif ile İsmail dokumaya çok meraklılar. Biz onların ileride bu işi yapmayacaklarını biliyoruz. Kültürümüzün çocuklarımızda yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. Ürettiğimiz kumaşları mahalle meydanındaki küçük dükkanımızda satıyoruz. Yeşilyurt dokumasını fuarlarda tanıtmaya çalışıyoruz. Kıyafetler, şal, örtü, perde, peştamal olmak üzere çok çeşit üretim yapıyoruz. İşçiliğe göre fiyatlandırma yapıyoruz. Tek parça özel üretim yapıyoruz." dedi.

DOKUMANIN BÜTÜN EVRELERİNİ ÖĞRENMEK İSTİYOR

15 yaşındaki 9'uncu sınıf öğrencisi Elif Özdoğan ise, "Dokumayı 7 yaşındayken teyzemi izleyerek öğrendim. Onlara çıraklık yapıyorum ve gittikleri fuarlarda yardımcı oluyorum. Dokumayı seviyorum ve bütün evrelerini öğrenmek istiyorum." diye konuştu.





























