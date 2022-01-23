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    Muğla'da bir otomobilde, değerli bir taş olan 'diaspor taşı' ele geçirildi

    Muğla'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı otomobilden, değerli taş sınıfında olan, 835 gram ağırlığında diaspor taşı çıktı. Taşların izinsiz çıkarılıp, piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 03:33
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 04:22
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    Muğla'da bir otomobilde, değerli bir taş olan 'diaspor taşı' ele geçirildi

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan Milas'a seyir halindeki otomobilde, diaspor taşı bulunduğu bilgisini aldı.

    835 GRAM DİASPOR TAŞINA EL KONDU

    Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün saat 18.30 sıralarında Söke-Milas kara yolu Selimiye Mahallesi mevkisinde, yol kontrolünde durdurulan araçtaki aramada, 835 gram diaspor taşı ele geçirildi.

    Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

    DÜNYA'DA SADECE MİLAS'TAN ÇIKIYOR

    Hollywood ünlülerinin de kullandığı, renk değiştirmesiyle bilinen diaspor taşı, dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan boksit (alüminyum) madeninden çıkarılıyor. Boksit; kimya sanayi, metalürji, metal üretimi ve çimento sektöründe kullanılırken, diaspor ise takı ve mücevher sektöründe alıcı buluyor.

    Muğla da bir otomobilde, değerli bir taş olan diaspor taşı ele geçirildi #1


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