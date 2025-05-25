Muğla'da durdurulan araçtaki şahıslar polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde Konacık Kavşağı'nda devriye görevi yapan trafik ekipleri, 34 CYA 639 plakalı otomobilin tehlikeli hareketler yaptığını fark etti.

POLİSE TEKMEYLE SALDIRDI

Durdurulan araçtaki sürücü A.Ç.'nin yapılan alkol testinde 135 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza işlemi uygulanmak istendiği sırada A.Ç., görevli bir polise tekmeyle saldırdı.

3 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan E.Y. ve M.Ç. de diğer polis memurlarına fiziki müdahalede bulundu. Takviye ekiplerin hızla olay yerine ulaşmasıyla 3 saldırgan gözaltına alındı.

Kısa süreli arbedede 2 polis memuru hafif yaralanırken, araçtaki diğer kişilerin de alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.