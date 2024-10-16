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Muğla'da lüks yat 300 ton yakıt ikmali yaptı

Muğla'da lüks yat 300 ton yakıt ikmali yaptı Hindistan'ın demir çelik devi ve milyarder iş adamı Lakshmi Mittal'a ait olduğu öğrenilen "Alaiya" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi.