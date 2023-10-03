Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü
İHA

Muğla'da Seydikemer’in Zorlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Nevzat Bakırcı (52) hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Seydikemer'den, Fethiye istikametine seyir halinde olan 48 K 3050 plakalı araç sürücüsü Nevzat Bakırcı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjde bulunan korkuluklara çarptı.

Çarpmanın sonucu araç takla açarken sürücü Bakırcı ise yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü

Yaşamını yitirdi

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri Bakırcı’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevre yolunda güvenlik önlemleri alarak trafiği kısa süreliğine tek şeritten sağladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)