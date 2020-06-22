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    Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

    Ortaca ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 22.06.2020 - 07:49
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    Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde Mesut Ertekin idaresindeki otomobil ile Ufuk Anıl yönetimindeki kamyonet, Dalyan Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir otelin bahçe duvarından içeriye girdi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetten yola savrulan Erdi Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Anıl Hakan Korkut ve Sefa Korkut çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Anıl Hakan Korkut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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