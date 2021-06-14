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    Muğla'da paraşüt, telesiyet hattına dolandı

    Muğla'da Fethiye ilçesinde faaliyete geçen teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu görevliler tarafından asılı kaldıkları yerden kurtarıldı.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 23:48
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 00:56
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    Muğla'da paraşüt, telesiyet hattına dolandı

    Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'a yolcusuyla çıkan bir yamaç paraşütü pilotu, hazırlıkların ardından uçuş yaptı.

    PARAŞÜT, TELESİYEJ HATTINA DOLANDI

    Bin 700 pistinden kalkışın ardından kısa süre sonra paraşüt yeni faaliyete giren telesiyej hattına dolandı.

    PİLOT VE YOLCUSU KURTARILDI

    Telesiyej hattına ikilinin dolandığını gören görevliler, pilot ve yolcusunu bulunduğu yerden kurtardı. Olayda yaralanan pilot ve yolcusu hastaneye kaldırıldı.

    Muğla'da paraşüt, telesiyet hattına dolandı VİDEO

    Muğla da paraşüt, telesiyet hattına dolandı #1

    Muğla da paraşüt, telesiyet hattına dolandı #2

    Muğla da paraşüt, telesiyet hattına dolandı #3

    Muğla da paraşüt, telesiyet hattına dolandı #4

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