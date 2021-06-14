Muğla'da paraşüt, telesiyet hattına dolandı
Muğla'da Fethiye ilçesinde faaliyete geçen teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu görevliler tarafından asılı kaldıkları yerden kurtarıldı.
- İHA
- 14.06.2021 - 23:48
- Güncelleme : 15.06.2021 - 00:56
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'a yolcusuyla çıkan bir yamaç paraşütü pilotu, hazırlıkların ardından uçuş yaptı.
PARAŞÜT, TELESİYEJ HATTINA DOLANDI
Bin 700 pistinden kalkışın ardından kısa süre sonra paraşüt yeni faaliyete giren telesiyej hattına dolandı.
PİLOT VE YOLCUSU KURTARILDI
Telesiyej hattına ikilinin dolandığını gören görevliler, pilot ve yolcusunu bulunduğu yerden kurtardı. Olayda yaralanan pilot ve yolcusu hastaneye kaldırıldı.
Muğla'da paraşüt, telesiyet hattına dolandı VİDEO