Euro
9.8676
0%
Dolar
8.3755
0.05%
Altın
483.2
0.3%
Borsa
1.449
-0.33%
Bitcoin
395.335
-4.49%
EXEN Coin
26.47
-1.89%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Muğla'da sahte sürücü belgesi operasyonu

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 26.08.2021 - 18:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da sahte sürücü belgesi operasyonu

    Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan 2 kişiyi tespit etti.

    Bunun üzerine sabah saatlerinde iki şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

    BASKINDA ÇOK SAYIDA SAHTE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

    Baskında çok sayıda sahte sürücü belgesi, vesikalık fotoğraflar, dekontlar, doktor raporları, sözleşmeler ve sahte sürücü belgesi isteyen kişilerden aldıkları paraların yazıldığı bir liste ele geçirildi.

    12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    12 gözaltı 'Direksiyon' ismi verilen operasyonda şebeke üyeleri Ömer G., ve Cuma G. ile birlikte B.G., Y.T., A.T., A.D., E.G., E.,G., İ.Ö., N.K., Ö.U., M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Muğla da sahte sürücü belgesi operasyonu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir