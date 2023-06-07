Muğla'da salça kaynatılan kazana düşen minik Öykü'nün hayati tehlikesi sürüyor Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça kaynatılan kazana düşen 2 yaşındaki Öykü Merve'nin ambulans uçakla sevk edildiği İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

DHA

Muğla'da yaşanılan feci kazada 2 yaşındaki Öykü'nün hayati tehlikesi devam ediyor...

Önceki gün saat 16.00 sıralarında Fethiye Çamköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kış için salça kaynatılan kazanın çevresinde oynayan Öykü Merve, dengesini kaybederek kazana düştü.

Acı içinde feryat eden çocuk, ailesi tarafından kazandan çıkartılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Öykü Merve'nin vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar meydana geldi. Hayati tehlikesi bulunan Öykü, yapılan görüşmenin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Öykü Merve burada tedaviye alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, minik Öykü Merve'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

"Yoğun bakıma alındı"

Prof. Dr. Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

Çocuğumuz bize Fethiye'den entübe şekilde geldi. Vücudunun büyük bölümü yanık. Hemen pansumanları yapıldı. Yoğun bakıma alındı. Bugün de 2 kez pansumanları yapıldı. Ağır yanıklar olduğu için kendisinin hayati tehlikesi sürüyor.

Öte yandan Öykü Merve için sosyal medyadan kan ihtiyacı olduğu belirtilmesi üzerine birçok kişinin Kızılay'a giderek kan bağışında bulunduğu bildirildi.