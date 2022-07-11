Muğla'da tekne kayalıklara çarptı: Ünlü iş adamı ve eşi hayatını kaybetti

Muğla'da eşi ve kızıyla tekne ile denize açılan iş adamı Ünal Pala, teknenin kayalıklara çarpması sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybetti. Kazadan kızları Mina sağ kurtuldu.

Muğla'da Torba Mahallesi kayran mevkiinde gece saatlerinde sürat teknesiyle denize açılan iş insanı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala (47) ve 12 yaşındaki kızları Mina denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı.

Kazadan sadece kızları kurtuldu

Çarpmanın etkisiyle Ünal Pala, eşi Evrim Pala hayatını kaybederken 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı.





Ekipler cansız bedenlere ulaştı

Mina’yı yakınında bulunan bir otelin su sporları personeli kurtardı. Olay yerine gelen ambulanslar Ünal Pala ve Evrin Pala’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcının incelemesinin ardından Ünal ve Evrim çifti Bodrum Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ölen çiftin çocukları Mina’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.



