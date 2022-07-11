Petrol
107.19
0.04%
Euro
17.5389
-0.34%
Dolar
17.2726
-0.01%
Altın
967.33
-0.07%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
365.156
-2.50%
BTXN Coin
7.66
3.09%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    Muğla'da tekne kayalıklara çarptı: Ünlü iş adamı ve eşi hayatını kaybetti

    Muğla'da eşi ve kızıyla tekne ile denize açılan iş adamı Ünal Pala, teknenin kayalıklara çarpması sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybetti. Kazadan kızları Mina sağ kurtuldu.
    • 11.07.2022 - 03:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da tekne kayalıklara çarptı: Ünlü iş adamı ve eşi hayatını kaybetti

    Muğla'da Torba Mahallesi kayran mevkiinde gece saatlerinde sürat teknesiyle denize açılan iş insanı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala (47) ve 12 yaşındaki kızları Mina denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı.

    Kazadan sadece kızları kurtuldu

    Çarpmanın etkisiyle Ünal Pala, eşi Evrim Pala hayatını kaybederken 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı.

    Muğla da tekne kayalıklara çarptı: Ünlü iş adamı ve eşi hayatını kaybetti #1

    Ekipler cansız bedenlere ulaştı

    Mina’yı yakınında bulunan bir otelin su sporları personeli kurtardı. Olay yerine gelen ambulanslar Ünal Pala ve Evrin Pala’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Savcının incelemesinin ardından Ünal ve Evrim çifti Bodrum Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ölen çiftin çocukları Mina’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Muğla da tekne kayalıklara çarptı: Ünlü iş adamı ve eşi hayatını kaybetti #2

    Muğla da tekne kayalıklara çarptı: Ünlü iş adamı ve eşi hayatını kaybetti #3

    Muğla da tekne kayalıklara çarptı: Ünlü iş adamı ve eşi hayatını kaybetti #4


    İlginizi Çekebilir

    Avusturya GP'de kazanan Leclerc
    Motor sporları

    Avusturya GP'de kazanan Leclerc

    Adana'da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı
    İç Haber

    Adana'da kahve içenlerin üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı

    5 Adımda kazanmayı öğrenin
    Metabot

    5 Adımda kazanmayı öğrenin

    Görüş Bildir