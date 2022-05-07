Muğla'da Zeus Lepsynos Tapınağı orjinal görünümüne kavuşturulacak

Muğla'da Euromos Antik Kenti'ndeki Zeus Lepsynos Tapınağı restore edilerek eski görüntüsüne kavuşması sağlanacak.

Muğla'da restorasyon çalışmaları süren Euromos Antik Kenti'nin Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, antik dönemde inşa edilen tapınakla ilgili restorasyonun titizlikle gerçekleştirildiğini, onarım ve güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tapınağın yaklaşık 1900 yıl önce inşa edildiğini dile getiren Kızıl, yapıyı eski ihtişamına kavuşturarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini anlattı.

"Dantel gibi işleyerek belgeledik"

Restorasyonda tapınağa ait tasnif çalışmaları tamamlanmış yüzde 90 oranında orijinal mimari elemanları kullandıklarını belirten Kızıl, "Her cephede kullanabileceğimiz sütun tamburları, sütunlar, sütun başlıkları, arşitrav blokları ve friz, korniş blokları mevcuttu. Tüm bunların hepsini biz dantel gibi işleyerek belgeledik. Kayıtlara geçirdik." dedi.

"Restorasyon orijinal malzeme ve antik yöntemle gerçekleştiriliyor"

Kızıl, çalışmalar esnasında antik dönemdeki uygulamaları temel aldıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Yine demir, bronz ve kurşun kullanmak suretiyle bu birleştirmeleri gerçekleştirdik. Restorasyonda kullandığımız mimari yapıların da büyük bölümü orijinal malzemelerden oluşuyor. Bu çerçevede öncelikli olarak 6 sütunun alt tamburlarını orijinal yerlerine koyduk. Onun arkasından daha önce kullanılmış olan beton blokların yerlerinden sökülerek bertaraf edilmesi işlemlerini gerçekleştirdik. Tabii bu esnada mevcut ayakta duran birçok sütunun bünyesinde görülen çatlaklar, yıpranmalar, kavlamalar sağlamlaştırılmaya çalışıldı. Bu iş için eğer boydan boya çatlaklar varsa paslanmaz metalden çemberler yapmak suretiyle onları sağlamlaştırdık."





"Ziyaretçiler antik dönem inşasının aşamalarını görebiliyor"

Kızıl, antik kente gelen ziyaretçilere tapınağın orijinal halini göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Restorasyon projesinde az sayıda eksik mimari parçayı yine orijinalindeki gibi mermer kullanarak tamamladıklarını anlatan Kızıl, "Euromos Antik Kenti'nin tüm taş ihtiyacı hemen tapınağın dibinden itibaren yükselen dağdaki mermer ocaklarından temin ediliyor. Ziyaretçiler taşın nasıl ocaktan çıkarıldığını, kabaca nasıl işlendiğini, nasıl bir yöntemle tapınağa getirildiğini, tapınaktaki son işlemlerin ne şekilde yapıldığını rahatlıkla izleyebiliyor." diye konuştu.

AA'nın haberine göre Abuzer Kızıl, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği ve Milas Kaymakamlığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin destekleri ile sürdüğünü dile getirdi.



