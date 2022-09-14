Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın şiddeti ile büyürken, bazı yerleşim yerlerini de tehdit ettiği bildirild
- 14.09.2022 - 03:00
Muğla'nın Ula ilçesinde gece yarısı Gökova Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.
İtfaiye ekipleri olay yerinde
İHA'nın haberine göre alevleri gören vatandaşlar sokağa dökülürken yangını söndürmek için orman söndürme ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.
Alevler yayımlaya devam ediyor
Bu arada rüzgarın da şiddeti ile alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.