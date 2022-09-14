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    Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı

    Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın şiddeti ile büyürken, bazı yerleşim yerlerini de tehdit ettiği bildirild
    • 14.09.2022 - 03:00
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    Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı

    Muğla'nın Ula ilçesinde gece yarısı Gökova Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.

    İtfaiye ekipleri olay yerinde

    İHA'nın haberine göre alevleri gören vatandaşlar sokağa dökülürken yangını söndürmek için orman söndürme ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

    Muğla nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı #1

    Alevler yayımlaya devam ediyor

    Bu arada rüzgarın da şiddeti ile alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

    Muğla nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı #2


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