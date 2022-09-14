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Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın şiddeti ile büyürken, bazı yerleşim yerlerini de tehdit ettiği bildirild