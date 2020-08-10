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    Muharrem İnce, yeğeninin düğününde zeybek oynadı

    Muharrem İnce, yeğeninin düğününde zeybek oynadı

    Muharrem İnce'nin, yeğeni Burak Koray İnce'nin düğününde oldukça keyifli olduğu kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 09:42
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    Muharrem İnce, yeğeninin düğününde zeybek oynadı

    Son günlerde yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce, evlenecek olan yeğeni Burak Koray İnce'yi mutlu gününde yalnız bırakmadı.

    Muharrem İnce, Yalova'da gerçekleşecek düğün töreni öncesi yeğeni ile beraber karşılıklı zeybek oynadı.

    İnce'nin o anları ise davetlilerin kameraları tarafından kaydedildi.

    Muharrem İnce yeğeninin düğününde zeybek oynadı

    Muharrem İnce, yeğeninin düğününde zeybek oynadı #1

    Muharrem İnce, yeğeninin düğününde zeybek oynadı #2

    Muharrem İnce, yeğeninin düğününde zeybek oynadı #3

    Muharrem İnce, yeğeninin düğününde zeybek oynadı #4

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