Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan isimler

Memleket Hareketi lideri İnce, yol haritası ve kadrosundaki isimleri açıkladı.

Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce, ekibindeki isimler ve manifesto için kameraların karşısına geçti.

CHP'ye 40 yılını verdiğini belirten İnce, partinin bugünkü durumuna üzüldüğünü söyledi.

"HDP'NİN DESTEĞİ OLDU"

"İnsan bir çıkar, millete umut verir. İttifakları kiminle yapacaksanız çıkıp mertçe yapacaksınız." diyen İnce, "HDP'nin bize desteği olmadı mı? Oldu. Kürtlerin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdık büyük şehirleri. Teşekkür etmezsen yarın sıkıntı olur." ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'NİN A TAKIMI

İnce, ekibindeki isimleri, uzmanlık alanlarıyla birlikte duyurdu:

"Ahmet Özalp - Siyaset Bilimi Profesörü, Ali Rıza Büyükuslu - İşletme Profesörü, eski rektör, Ali Tunç Can - Uçak Mühendisi, Alper Karaoğlan - Tıp Profesörü, Beyin Cerrahı, Ayberk Yağız - Endüstriyel Tasarımcı, Ayşe Özsoy Sarıkamışlı - Avukat, Aykut Demiralp - Bankacı, Barış Kuzgunbay - Tıp Profesörü, Berk Hacıgüzeller - Mali Müşavir, Finansal Danışman, Berna Bütüner Karadeniz - Siyaset Bilimci, Eğitim Girişimcisi,

Bilin Neyaptı - İktisat Doçenti, Dünya Bankası eski danışmanı, Burak Hasar - Diş Hekimi, Cüneyt Oğuz - Yatırım bankacısı, Çiğdem Bayraktar Ör - Yazar, Ebru Arıkan - İş insanı, Erkin Şahinöz - FED eski ekonomisti, Gürbüz Evren - Kalkınma Uzmanı, Hüseyin Baraner - Turizmci, Hüseyin Ercüment Değer - Avukat, İlhan Düzyürek - Yönetici, İlkay Yıldırım - Ekonomist, İpek Özkal Sayan - Siyasal Bilgiler Doçenti, Mehmet Kazancıoğlu - Makina Mühendisi,

Mert Ünlü - İhracatçı, Meryem Şengül Kala - Gazeteci, Muharrem Yıldız - Eğitimci, Muharrem İnce - Fizik Öğretmeni, Eski Milletvekili, Osman Kurtuluş - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Osman Serkan İleri - İnşaat Mühendisi, Özgür Serkan Yılmaz - Üst Düzey Yönetici, Serkan Yahşi - İnşaat Mühendisi,

Serkan Ufuk Akgün - Sanayici ve İş İnsanı, Sibel Aracı - Psikiyatrist, Tolga Yüce - Oyuncu, yönetmen, yapımcı, Yağız Elver - Akademisyen, Zeynep Hazal Tulgar - Üniversite öğrencisi.





"KADROMUZU DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla bu kadromuzu yılbaşına kadar daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programımızla birlikte karşınızda olacağız. Pandemi koşullarında 15 gün, 1 ay, 20 gün gecikmeler olursa şimdiden milletimizden özür diliyoruz.

İNCE'NİN MANİFESTOSU

Yenilenebilir enerjiye öncelik istiyoruz. Herkes için eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti istiyoruz, yapacağız ve başaracağız.

Kültür ve sanat için bütçe kaynağı, sanatçılara kadro istiyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddetin uygulanmadığı, uygulayanların cezalandırıldığı bir ülke istiyoruz.

Depremde kaç milyon kişinin yaşamını yitireceği hesabından kurtulmak için kendiliğinden yıkılmayan binalarda yaşamak istiyoruz.

Göçmenlerin ve mültecilerin güle oynaya kendi ülkelerine dönebilmelerini istiyoruz. Mavi Vatan'da ülkemizin haklarını koruyan bir yönetim istiyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası yönetimi istiyoruz.

İşsizliğin kalıcı çözümü için tüketim ekonomisi değil, üretim politikasına dayalı yeni bir istihdam politikası istiyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olan bir memleket istiyoruz.

Katma değeri yüksek ürün üreten, marka oluşturan, tasarım yapan firmaların finansmana, teknolojiye, nitelikli iş gücüne erişimini istiyoruz.

Küresel pazarlama çalışmasıyla turizmde yeni bir Türkiye markası yaratmak ve çeşitlendirilmiş bir turizm politikası istiyoruz. Tarımda üreten, kendi kendine yetebilen ve doğal kaynaklarını koruyabilen bir ülke olmak istiyoruz."