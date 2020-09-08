Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşında? Muhittin Böcek koronavirüs'ü yendi mi? Muhittin Böcek'in sağlık durumu...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi nasıl ilerliyor? Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek'in hayatı ve biyografisi...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüse yakalanmasının üzerinden 23 gün geçti.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu ise merak ediliyor. Peki, Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Muhittin Böcek iyileşti mi?

MUHİTTİN BÖCEK İYİLEŞTİ Mİ?

Bu soruların cevabı merak edilirken, Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek nereli? Muhittin Böcek kaç yaşında gibi araştırmalar da yapılıyor?

İşte Muhittin Böcek'in sağlık durumu ve hayatı ile ilgili detaylı bilgiler...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili doktoru açıklama yaptı.

AKCİĞER DOKUSUNDA TAHRİBAT OLUŞTU

Muhittin Böcek'in doktoru Op. Dr. Özgün Güngör, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir.

Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve tıp fakültesi öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır" ifadelerini kullandı.

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR

Muhittin BÖCEK 1962 yılında Konyaaltı’nın Uncalı Mahallesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

MUHİTTİN BÖCEK'İN HAYATI

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin BÖCEK aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin Böcek, doğduğundan bu yana Konyaaltı’nda yaşıyor ve Konyaaltı’nı çok iyi tanıyor.

Muhittin Böcek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde seçilerek CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.