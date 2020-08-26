Musa Orhan neden serbest bırakıldı? Musa Orhan tahliye mi edildi?

18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın serbest bırakıldığı konuşuluyor. Musa Orhan tahliye mi edildi? Musa Orhan neden tahliye edildi?

Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini belirten bir mektup yazarak 16 Temmuz günü intihar eden 18 yaşındaki İpek Er için sosyal medya ayağa kalkmış, Musa Orhan'ın tutuklanması için bir kampanya başlatılmıştı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki İpek Er, kendisinden geriye bir mektup bırakarak, Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğradığı için kendini öldürdüğünü yazdı.

MUSA ORHAN TUTUKLANSIN KAMPANYASI

İntiharının ardından yaklaşık bir ay hastanede tedavi gören İpek Er'in hayat mücadelesini kaybetmesinin ardından serbest bırakılan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için, sosyal medya kullanan vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri ayağa kalktı.

#MusaOrhantutuklansın hashtagi ile serbest bırakılan şüphelinin tutuklanması için çalışma başlatan vatandaşlar, 'Musa Orhan tutuklandı mı' araştırması yaparak bir an önce şüphelinin tutuklanmasını bekliyordu.

SAVCILIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sorgusunun hemen ardından serbest bırakılan ve kamu görevine devam eden Musa Orhan'ın tutuklanması için savcılık çalışma başlatmış, şüpheli Musa Orhan için tutuklama talep edildiği, mahkeme kararı beklendiği açıklanmıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Şüpheli 17 Temmuz 2020'de tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktan yapılan açıklamanın ardından, şüpheli Musa Orhan'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyurulmuştu.

MUSA ORHAN NEDEN SERBEST KALDI?

Hürriyet'in bir haberinin ardından vatandaşların en çok merak ettiği konular 'Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye mi edildi' ve 'Musa Orhan neden tahliye edildi' oldu.

Hürriyet'in haberine göre, mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası Orhan; dün akşam; tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi.

MAHKEME, TAHLİYE KARARI VERDİ

Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü.

MUSA ORHAN SERBEST BIRAKILDI

İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan’ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan’ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan’ı serbest bıraktı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Er’in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan’a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Konutanlığı da Orhan’ın açığa alınması kararı vermişti.