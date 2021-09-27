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    Mustafa Ceceli, Diyarbakır’da konser verdi

    Gençlik Festivali’nin 3'üncü gününde sanatçı Mustafa Ceceli sahne aldı. Konser alanı hıncahınç dolarken Ceceli, Kürtçe şarkılar da seslendirdi.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 10:19
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    Mustafa Ceceli, Diyarbakır’da konser verdi

    Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından Park 75'te düzenlenen Gençlik Festivali’nin 3'üncü gününde dün akşam sahne alan şarkıcı Mustafa Ceceli, alana gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

    Festival kapsamında geldiği Diyarbakır'da kendisini dinlemeye gelenlere sürpriz yapan Ceceli, 4 parça Kürtçe şarkı okudu.

    BİNLERCE GENÇ GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

    On binlerce genç, Ceceli’nin şarkılarına eşlik ederek, gönüllerince eğlendi.

    Coşkuyla kutlanan festival sona erdi.

    Mustafa Ceceli, Diyarbakır’da konser verdi ViDEO

    Mustafa Ceceli, Diyarbakır’da konser verdi #1

    Mustafa Ceceli, Diyarbakır’da konser verdi #2

    Mustafa Ceceli, Diyarbakır’da konser verdi #3

    Mustafa Ceceli, Diyarbakır’da konser verdi #4

    Mustafa Ceceli, Diyarbakır’da konser verdi #5

    Mustafa Ceceli, Diyarbakır’da konser verdi #6

    Mustafa Ceceli, Diyarbakır’da konser verdi #7

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