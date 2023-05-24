Mustafa Varank Togg ile oto galericileri ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Bursa’daki oto galericileri ziyareti esnasında Togg esnaftan tam not aldı.

İHA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, her geçen gün daha da görünür oluyor..

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu ve Kapadokya rengi Togg ile geldiği Bursa Eski Otokop Sitesi'nde kemençe ve horonla karşılandı.

Esnaf Togg'u inceledi

Önce kemençe ekibi, daha sonra da oto galerici esnafı, Kapadokya ve Anadolu rengi Togg T10X’leri inceledi.

Togg ile galericiler sitesinin içinde tur atan esnaf, yerli aracın fiyat performansı, hızı, tasarımı ve renkleri konusundaki yorumlarını Bakan Varank’a iletti.

"Arabadan anlayan herkes içine bindiğinde bunu beğeniyor"

Bakan Varank da şu ifadeleri kullandı:

Arabadan anlayan, arabanın profesörü olan herkes içine bindiğinde bunu beğeniyor.



Türkiye'nin Otomobili Projesi, Türkiye'de katma değer oluşturan, insanların evine ekmek götürmesini sağlayan, tedarik zinciriyle satış ve daha sonraki hizmetleriyle aslında büyük bir ekonomik değer oluşturan bir proje.

Oto galerici esnafından Togg'a tam not

Togg, galericilerden 0’dan 100’e 4,5 saniyede ivmelenmesi, 500 kilometre üzeri menzili, tasarımı, algılanan kalitesinin yüksekliği ve fiyat performansı gibi özellikleriyle tam not aldı.