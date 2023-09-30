Naci Görür: Karabük fayı 7 ve üzeri deprem üretir

DHA

Karabük'te Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde ‘Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem Afet Zirvesi’ düzenlendi. Zirvede İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür konuşma yaptı.

"Karabük fayı, 7'ye varan bir deprem üretebilir"

Karabük fayının jeolojik özelliklerinin incelenmesi gerektiğini söyleyen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

Tarihi dönemlerde Karabük fayında hiç deprem olmamış. O da bir şansızlık. Deprem olduğunu görsek belki bir şey söyleyeceğiz ama aktif olduğunu biliyoruz. Kuzey Anadolu Fay hattı yılda 1 santimetre hareket ediyor. 500 senede 5 metre hareket ediyor. 5 metrelik bir hareket verirse o da 7 ve üzeri deprem üretir. 1513 depremi var orada üzerine 500 sene koyun bugünlere geliyor. Ciddi bir bilim dünyasında, bu fayın periyodunu doldurduğu vurma zamanı geldiği bilinir. Biz de bildik. Karabük fayını bilmiyorum. Bu işi de abartmayın. Karabük, Türkiye'nin deprem açısından göreceli olarak emniyetli bir yerinde ama bir Karabük fayı var. Bu fayın özelliklerini bilmiyoruz. Ne zaman deprem üretir bilmiyoruz. Eğer deprem üretirse 7'ye varan bir deprem üretebilir. Onun için yerel yönetimin bu fayı ayrıntılı bir şekilde jeolojik ve jeofizik özellikleriyle incelemesi lazım.