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    Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları anıtlaştırıldı

    Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları anıtlaştırıldı

    Iğdır'ın Nahçıvan sınır hattının bulunduğu ilçenin Dilucu bölgesindeki kara yoluna Bayrak Anıtı yapıldı.
    • AA
    • 24.02.2021 - 23:16
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    Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ın büyük bir bölümünün, Türkiye'nin de lojistik desteğiyle Azerbaycan ordusunca geri alınması sonrası, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Nahçıvan koridoru da yeniden açıldı.

    NAHÇIVAN SINIRINA BAYRAK ANITI

    Türkiye'nin garantörlüğündeki Azerbaycan toprağı Nahçıvan sınırına komşu, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Jandarma komutanlığı tarafından yapılan Bayrak Anıtı'nda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı.

    "BİR MİLLET, İKİ DEVLETİZ"

    ​​​​Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının da dikildiği anıtın üzerine, "Biz Bir Millet İki Devletiz" yazıldı.

    Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları anıtlaştırıldı #1

    Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları anıtlaştırıldı #2

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