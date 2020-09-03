NAVTEX nedir? Doğu Akdeniz'de neden NAVTEX ilan edildi? NAVTEX'in amacı ne?

NAVTEX nedir? Doğu Akdeniz'de neden NAVTEX ilan edildi? NAVTEX'in amacı ne?

Deniz politikalarında sıkça duyulmaya başlanan NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmenin amacı ne? Neden NAVTEX ilan edilidir? Türkiye neden Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan etti? Detaylar haberimizde...

Türkiye'nin deniz politikasında uyguladığı ve son zamanlarda sıkça duyduğumuz Navtex kavramının ne anlama geldiği merak konusu oldu.

Navtex'in ne anlama geldiğini merak edenler Navtex nedir sorusuna cevap arıyor.

NAVTEX NEDİR? TÜRKİYE NEDEN NAVTEX İLAN ETTİ?

Denizcilikte kullanılan bir haberleşme sistemi olan Navtex'in son zamanlarda neden gündeme geldiği ise Türkiye'nin Akdeniz politikasında gizli.

İşte 'Navtex'in sözlük anlamı nedir?' diye soranlar için cevap...

NAVTEX, DİĞER GEMİLERİ ÇALIŞMA BÖLGESİNDEN UZAKLAŞTIRIYOR

Navtex, belirtilen bölgede çalışma olacağı ve bu bölgelere başka gemilerin girmemesini sağlamak için ilan edilir.

Yunanistan’nın, Türkiye’nin ilan ettiği Navtex'e karşılık olarak bir Navtex yayınladığı belirtildi ve bundan kısa süre sonra Türkiye yeniden Navtex ilan etti. Karşılıklı Navtex ilanlarıyla beraber Navtex kelimesinin anlamı da merak konusu oldu. Peki Navtex nedir?

NAVTEX NEDİR?

Navtex; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

NAVTEX MESAJ FORMATI

Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

ULUSLARARASI İLETİŞİM SİSTEMİ

Navtex mesajları, dar bant direkt yazdırma yöntemi (Narrow Band Direct Printing: NBDP) ile normal olarak sadece İngilizce gönderilir. Bu mesajlar ise gemide bulunan özel bir yazıcı vasıtasıyla yazdırılır.

Bilgi aktarımını gemilere anında iletmek için tasarlanmış olan uluslararası iletişim sistemi Navtex, aynı zamanda 518 kHz frekansında çalışır.

4 saatte bir yayın yapar ve yayın süresi 10 dakikayı geçemez.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX

Türk kara sularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır.

Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.