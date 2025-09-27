Ne mikrop bırakıyor, ne bakteri! BİM’e buharlı temizleme makinesi geliyor…

BİM, 3 Ekim Cuma günü için yeni aktüel ürün kataloğunu yayınladı.

Eylül ayının son kataloğu 30 Eylül Salı raflarda yerini alacak, yeni ayın ürünleri ise 3 Ekim itibarıyla satışa sunulacak.

Yeni katalogda yemek takımı, çay seti, elektrikli süpürge, nostaljik radyo, televizyon, kahve makinesi, tencere seti ve daha birçok fırsat ürün bulunuyor.

Öte yandan, önümüzdeki hafta BİM’e buharlı temizleme makinesi de gelecek ve temizlik ürünleriyle ilgilenenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunacak.

Alışveriş tutkunları şimdiden raflarda yerini alacak ürünleri merakla bekliyor.

İşte BİM 3 Ekim indirim kataloğu: