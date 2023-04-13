Nemrut Dağı beyaza büründü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına girdi..

Yağış, yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüldü.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı, yağan karın ardından beyaza büründü.

Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekti

Dün akşamdan itibaren başlayan kar yağışı sonrası Nemrut Dağı’nda bölgeye giden ziyaretçiler ise bol bol fotoğraf çekti.