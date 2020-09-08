Nerede deprem oldu? Hangi illerde deprem meydana geldi? Depremin şiddeti kaç? Malatya'da deprem mi oldu?

Nerede deprem oldu? Hangi illerde deprem meydana geldi? Depremin şiddeti kaç? Malatya'da deprem mi oldu?

Malatya'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ülke genelinde 'Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu?' sorularının cevabı da merak konusu oldu. Depremin detayları haberimizde...

Doğu Anadolu bölgesi artçı depremlerle sarsılmaya devam ederken, günün en şiddetli deprem haberi de Doğu Anadolu bölgesinden geldi.

AFAD'ın deprem ile ilgili bilgilendirmesinin ardından vatandaşlar, 'Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Son depremler nerede gerçekleşti?' gibi soruların cevaplarını aradı.

NEREDE DEPREM OLDU?

Malatya'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem ardından özellikle sosyal medyada 'Deprem mi, nerede deprem oldu?' soruları gündeme geliyor.

Peki, AFAD ve Kandilli’nin 8 Eylül tarihli raporuna göre, nerelerde deprem oldu? İşte resmi verilerle son dakika deprem haberleri...

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD, DEPREM BÖLGELERİNİ AÇIKLADI

Son depremler listesi yaşanan sarsıntılar ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremleri anlık olarak paylaşıyor.

Yeni haftanın ilk gününde en şiddetli deprem haberi Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

İşte 8 Eylül 2020 Salı günü meydana gelen son depremler…

HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi 8 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Muğla, Elazığ, Manisa, Konya, Bitlis, Van, Aydın, Bursa ve Akdeniz'de artçı sarsıntılar meydana geldi.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.