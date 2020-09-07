Netflix, Minnoşlar filmini Türkiye'de kataloglardan çıkardı
Geçen haftaki RTÜK kararının Netflix'e tebliğ edilmesi ile birlikte Netflix Minnoşları, Türkiye kataloğundan kaldırdı.
- Haber Merkezi
- 07.09.2020 - 15:21
- Güncelleme : 07.09.2020 - 15:21
Türkiye’de Minnoşlar adıyla yayına girmeye hazırlanan Netflix’in yeni dizisi ‘Cuties’ sosyal medyada infiala neden olmuştu.
11 yaşında kızın hikayesini anlatan Netflix filminin posteri ve konusuna pedofiliyi çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki yağmış, Netflix yaptığı açıklamayla özür dilemişti.
RTÜK İSTEDİ NETFLIX KALDIRDI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınladığı film fragmanında çocuk istismarına yönelik görüntülerin yer alması gerekçesiyle Netflix'e yayın ilkesi ihlali cezası vermişti.
Ayrıca RTÜK, Çocuk istismarı görüntüleri içeren filmin katalogdan çıkarılmasını talep etmişti.
Netflix bu uyarı sonrası Minnoşlar'ı bugün, platformun Türkiye kütüphanesinden kaldırıldı.