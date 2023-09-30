Nevşehir tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı Nevşehir'de tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İHA

Nevşehir'de Gülşehir yolunda patates depolarının bulunduğu alana dönmekte olan 42 JG 264 plakalı tıra arkadan gelen 40 LC 674 plakalı otomobil çarptı.

Yaralılar tedavi altında

Kazada otomobil içerisinde bulunan yaralılar Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak kurtarıldı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)