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    Nevşehir'de bir tekel bayisinden 600 bin liralık ürün çalındı

    Nevşehir'de bir tekel bayisine giren 3 kişi, 600 bin lira değerinde ürün çalarak kayıplara karıştı.
    • 06.06.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 17:37
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    Nevşehir'de bir tekel bayisinden 600 bin liralık ürün çalındı

    Nevşehir'in Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Burak Baldemir’e ait tekel bayisinin kapısını zorlayarak giren 3 kişi, 600 bin TL'lik ürün çaldı.

    Sabah iş yerini açtığında durumu fark eden Baldemir, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

    Şüphelilerin yüzlerini kapadığı görüldü

    DHA'nın haberine göre, öte yandan hırsızlık tekel bayisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerinin yüzlerini maske ile kapattıkları görüldü.

    Nevşehir de bir tekel bayisinden 600 bin liralık ürün çalındı #1


    Nevşehir de bir tekel bayisinden 600 bin liralık ürün çalındı #2

    Nevşehir de bir tekel bayisinden 600 bin liralık ürün çalındı #3


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