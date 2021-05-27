Nevşehir'de bitkilerle boyadığı iplerle kilim yapıyor

Nevşehir'de keçi yününden ürettiği ipleri, topladığı bitkilerle renklendiren Nezaket Gül, dokunma tezgahından rengarenk kilimler ortaya çıkarıyor.

Nevşehir Sofular köyünde yaşayan ve çocukluğundan beri kilim dokuyan Nezaket Gül (62), eski geleneği sürdürüyor.

GÜNLERCE UĞRAŞ VERİYOR

Nezaket Gül, ipleri renklendirmek için yaz ve sonbaharda ceviz kabuğunun yanı sıra araziden topladığı ebegümeci, üzerlik ve çeşitli bitkilerin yaprak ve saplarını kurutuyor.

Kirmen yardımıyla keçi yününü ipe dönüştüren Gül, ipleri bağ çubuğu ateşinin üzerinde kaynayan kazana atıp, istediği rengi alabilmek için kuruttuğu bitkilerden uygun olanlarla kaynatıyor.

Renk oturuncaya kadar kaynatma işlemini devam ettiren Gül, suyla yıkanan ipleri asarak kurutuyor. Ardından, kilime vereceği desene göre iplerini ayırıp tezgah başına geçiyor.

El emeği geleneksel kilim tezgahında günlerce uğraş veren Gül, ortaya çıkardığı ürünleri evinde kullanıyor, yakınlarına hediye ediyor.

İPLER 5 SAAT KAZANDA KAYNATILIYOR

Evinin bir köşesinde bulunan tezgahta kilim dokumanın keyifli olduğunu ve geleneksel yöntemleri kullanarak yıl içinde az sayıda da olsa üretmeye ve geleneği yaşatmaya devam ettiğini anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Araziden çeşitli kabuk ve bitki topluyoruz. İpi hazırlayınca kazanda yaklaşık 5 saat kaynatıyoruz. Renklerin tutması için kaynayan kazana tuz atıyoruz. Kuruduktan sonra da ipleri yumak halinde sarıp tezgahta kilim dokuyoruz. Çevre illerden kök boya kullandığımızı duyanlar arayıp yaptığım iplerden istiyor ama zahmetli olduğu için vermiyoruz. Oğlum, 'annem zaten zor şartlarda yorularak yapıyor' diyerek vermiyor. Evimize gelen misafirler de dokuma yapmayı görüyorlar. Nasıl yapıldığını bildikten sonra aslında zorluğu yok ama şimdiki gençler böyle uğraşmaz."