Nevşehir’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı Nevşehir'de tarım işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

İHA

Nevşehir'de akşam saatlerinde Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek köyü yakınlarında, Kayseri - Kırşehir karayolunda tarım işçilerini taşıyan ve R.Ş’nin kullandığı 65 ABB 876 plakalı minibüs, İlicek Kavşağı'nda V.S’nin kullandığı 06 FC 7208 plakalı otomobille çarpıştı.

İş yerinin deposuna çarparak durdu

Çarpmamın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir işyerinin deposunun duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile birlikte, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı 14 kişi tedavi altında

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kayseri-Kırşehir karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)