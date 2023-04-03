Nevşehir’de prizde unutulan elektrikli battaniye yangın çıkardı Nevşehir’de prizde unutulan elektrikli battaniye alev aldı. Çıkan dumandan ev sahibi zehirlendi.

İHA

Nevşehir'de yaşanılan olayda, şans eseri can kaybı yaşanmadı..

2000 Evler Mahallesi 10. Sokak'ta bulunan Diriliş Apartmanı'nın 1. katında meydana gelen olayda, prizde takılı olan elektrikli battaniye bir anda alev aldı.

Evde yalnız yaşayan ev sahibi Mehmet Doğan kendi imkanlarıyla çıkan alevlere müdahale ederken, dumanı gören komşuları da itfaiye ekiplerine haber verdi.

Dumandan zehirlendi

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi Mehmet Doğan da dumandan zehirlenerek sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.