Nevşehir’de servis minibüsü devrildi: 2 yaralı Nevşehir’de özel bir firmaya ait servis minibüsü yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Nevşehir'de Yeni Mahalle Üstad Necip Fazıl Bulvarı itfaiye kavşağında, Erkan İ.’nin kullandığı 50 ER 495 minibüs aşırı hız nedeniyle önce kaldırıma çarptı, daha sonra da yan yola devrildi.

Kazayı gören itfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı.

Kazada yaralanan sürücü Erkan İ. ve minibüste bulunan bir kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.