Nevşehir'de şiddetli sağanak: Alt geçit göle döndü Nevşehir'de etkili olan kuvvetli yağış ve dolu hayatı felç etti. Akşam saatlerinde etsini artıran yağmurla birlikte kentin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri sonrası yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına girdi...

Bu illerden biri de Nevşehir oldu.

Aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Su birikintileri oluştu

Kuvvetli sağanak yağmur sonucu birçok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi. Yağış sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ve Karayolları ekipleri yolda biriken su birikintilerine müdahale etti.

Alt geçit göle döndü

15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan hastane köprülü kavşağı alt geçidinde biriken su nedeniyle Kayseri istikametine gidecek araçlar trafik ekipleri tarafından yan yollara yönlendirildi. Köprü altında mahsur kalan bir araç da çekici yardımıyla kurtarıldı.