Nevşehir'de takla atan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi: 2 yaralı Nevşehir’de aşırı hızlı otomobil önce orta refüje ardından takla atarak trafik lambasına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Nevşehir'de 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde, sürücüsü öğrenilemeyen 38 LA 263 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle orta refüje çarparak takla attı.

Trafik lambasına çarparak durabildi

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi. Devriye gezerken kazayı gören polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ve yayındaki yolcu itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar tedavi altında

Kazada ağır yaralanan sürücü ve yoldu Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)