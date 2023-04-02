Nevşehir’de taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Nevşehir’de ticari taksi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA

Nevşehir'de gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma Kavşağında, Onur Sekmen’in kullandığı 50 T 0038 plakalı ticari otomobil ile Gökhan Üzümcü’nün kullandığı 50 ABA 982 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücüler ve yolcu yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaralılar Nevşehir’deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.