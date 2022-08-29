Haberler

İç Haber

Nevşehir'de yangın ihbarıyla harekete geçen itfaiye aracı dar sokağa giremedi

Nevşehir'de yangın ihbarıyla harekete geçen itfaiye aracı dar sokağa giremedi

Bir binada nedeni henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, dar sokaktan geçemedi. Küçük araca hortum bağlayan ekipler yangını söndürdü.