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    Nevşehir'de yangın ihbarıyla harekete geçen itfaiye aracı dar sokağa giremedi

    Bir binada nedeni henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, dar sokaktan geçemedi. Küçük araca hortum bağlayan ekipler yangını söndürdü.
    • 29.08.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 18:08
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    Nevşehir'de yangın ihbarıyla harekete geçen itfaiye aracı dar sokağa giremedi

    Şehrin dar sokakları büyük araçların geçişini engelliyor.

    Nevşehir'de sabah saatlerinde bir binanın çatı katında yangın çıktı.

    İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve park halinde araçların engel olması nedeniyle sokakta ilerleyemedi.

    Küçük araca hortum eklendi

    Ekipler, zaman kaybetmemek adına küçük araca hortum ekleyerek çatıya kadar uzattı.

    Yapılan müdahale yangının büyümesini engelledi ve kısa sürede söndürdü.

    Ekipler anons yaptı

    İHA'nın aktarımına göre; polis ekipleri de zaman zaman megafonla anons ederek caddede bulunan araçların kaldırılmasını sağladı.

    Nevşehir'de yangın ihbarıyla harekete geçen itfaiye aracı dar sokağa giremedi VİDEO

    Nevşehir de yangın ihbarıyla harekete geçen itfaiye aracı dar sokağa giremedi #1

    Nevşehir de yangın ihbarıyla harekete geçen itfaiye aracı dar sokağa giremedi #2

    Nevşehir de yangın ihbarıyla harekete geçen itfaiye aracı dar sokağa giremedi #3

    Nevşehir de yangın ihbarıyla harekete geçen itfaiye aracı dar sokağa giremedi #4


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