Nevşehir'deki kazada 18 yaşındaki sürücü öldü

Nevşehir'de Ürgüp kara yolu Orkahisar beldesinde meydana gelen trafik kazasında Alican Ş. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GENÇ SÜRÜCÜ CAN VERDİ

Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki sürücü Alican Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alican Ş.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.