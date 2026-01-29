Niğde TOKİ kura çekimi 2026 canlı izle | Kura çekimi saat kaçta? Kura sonuçları sorgulama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

500 bin sosyal konut hedefiyle Türkiye genelinde yürütülen TOKİ projelerinde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor.

Niğde’de başvuru yapan vatandaşlar için beklenen hafta geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve “Yüzyılın Konut Projesi” olarak adlandırılan dev kampanya kapsamında, birçok ilde olduğu gibi Niğde’de de konutlar sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.

Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan binlerce kişi, kura çekiminin hangi gün yapılacağını, saat kaçta başlayacağını ve sonuçların nereden öğrenileceğini merak ediyor.

İşte TOKİ Niğde kura çekimine ilişkin tüm ayrıntılar…

TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Niğde’de inşa edilecek sosyal konutlar için hak sahipleri 29 Ocak 2026 Perşembe günü belirlenecek. Noter gözetiminde gerçekleştirilecek kura çekimi, Niğde Belediyesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak.

TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler kamuoyuyla paylaşılacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte başvuru yapan vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını resmi ve güvenilir platformlar üzerinden kolayca öğrenebilecek.

Kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği gibi, e-Devlet Kapısı aracılığıyla da erişime açılacak.

Böylece vatandaşlar, herhangi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan T.C. kimlik numaralarıyla asil ya da yedek listelerde yer alıp almadıklarını hızlı bir şekilde sorgulayabilecek.