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    Niğde’de trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı

    Niğde'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasından 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 20.09.2020 - 01:30
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    Niğde’de trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı

    Niğde'de sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, Çiftlik-Niğde karayolu Güresen Tepe mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak takla attı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Emir Yalçın, Muhammet Koç, Atakan Kurt (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

    Niğde’de trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı #1

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada ağır yaralanan Mükerrem Tekin (22) ile Kenan Adıyaman (18) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Niğde’de trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı #2

    Niğde’de trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı #3

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