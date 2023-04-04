Niğde'de yolu kapattı: Tapulu arazime bina dikeceğim Niğde'de bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yola toprak döktü, belediye ceza kesti.

AA

Niğde'nin merkez Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak'taki yolun bir kısmının tapulu arazisinden geçtiğini iddia eden Gafur Aydoğan, iki şeritli yola toprak döktürdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri, yolda herhangi bir tapulu arazi bulunmadığını belirterek, Aydoğan ve yola toprak döken kamyon şoförüne para cezası uyguladı.

Belediye ekiplerinin toprağı kaldırmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Aydoğan yaptığı açıklamada, araziyi 1978'de satın aldığını ve bugüne kadar kullanmadığını iddia etti.

"Bina dikeceğim"

Arazisini değerlendirmeye karar verdiğini belirten Aydoğan, şunları söyledi: