Nihat Hatipoğlu'nun hastalığı ne? Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?

Yaptığı Ramazan ayı programları ile tüm Türkiye'nin tanıdığı ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Nihat Hatipoğlu'nun hastalığı nedir? Nihat Hatipoğlu iyileşti mi?

Tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun hastalığı gündem oldu. Ortaya çıkan bir iddianın ardından 'Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?' sorusu akıllara geldi.

Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabında yapılan paylaşımda, "Dostlar rahatsızım, tedavi görüyorum, özel dua istiyorum." ifadelerinin yer almasının ardından, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddiaları hızla yayıldı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAYINLANDI

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun hastalığı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanırken, özellikle sosyal medyadaki iddialardan sonra birçok kişi, geçmiş olsun ve destek mesajları paylaştı.

Destek mesajlarının yanında olumsuz yorum yapan kişiler ise sosyal medyada vicdansızlık ve merhametsizlik ile suçlandı.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN HASTALIĞI NE?

Son günlerde koronavirüs vaka sayısının artması ile birlikte Nihat Hatipoğlu'nun Facebook sayfasından yapılan paylaşımla birlikte hocanın hasta olduğu bilgisi paylaşıldı. Son dakika haberine göre Profesör Nihat Hatipoğlu'nun ciğerlerinde rahatsızlık olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddiası hakkında açıklama da geldi. Nihat Hatipoğlu'nun hastalığının detayları haberimizde...

PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU KORONA MI OLDU?

Az önce gelen bilgiye göre Nihat Hatipoğlu'nun asistanı hocanın koronavirüs olmadığı, ciğerlerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya gelem Türk akademisyen ve ilâhiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV'de haftalık programları devam etmektedir.

HAYATI

Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör atandı.