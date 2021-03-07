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Nişantaşı’nda yasağa rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını

Nişantaşı’nda yasağa rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını

Nişantaşı'nda koronavirüs kısıtlamalarına rağmen gece açık olan restorana polis baskın düzenlerken, ünlü sanatçı Yaşar İpek’in de içinde bulunduğu yaklaşık 100 kişiye para cezası kesildi.