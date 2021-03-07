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    Nişantaşı’nda yasağa rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını

    Nişantaşı’nda yasağa rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını

    Nişantaşı'nda koronavirüs kısıtlamalarına rağmen gece açık olan restorana polis baskın düzenlerken, ünlü sanatçı Yaşar İpek’in de içinde bulunduğu yaklaşık 100 kişiye para cezası kesildi.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 06:02
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 06:18
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    Şişli Nişantaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi’nde ünlü bir restoranın gece saatlerinde açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    İÇ İÇE YEMEK YERKEN BASILDILAR

    Baskın düzenlenen restoranda, 100’e yaklaşık vatandaşın sosyal mesafeyi hiçe sayarak iç içe yemek yediği görüldü.

    100 KİŞİYE PARA CEZASI

    Polis ekipleri kısıtlamaya kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 100 kişiye ve işletmeye idari para cezası uyguladı.

    Nişantaşı’nda yasağa rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını-Video

    Nişantaşı’nda yasağa rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını #1

    SANATÇI YAŞAR İPEK DE RESTORANDAYDI

    Polis ekiplerinin kontrolü sonrası mekandan çıkış yapanlardan biri de ünlü sanatçı Yaşar İpek oldu.

    "3 AYDIR İLK DEFA ÇIKIYORUM"

    3 aydır dışarıya ilk defa çıktığını söyleyen İpek, "Allah bu pandemiyi inşallah biran önce başımızdan alsın" dedi ve aracına binerek mekandan ayrıldı.

    Nişantaşı’nda yasağa rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını #2

    Nişantaşı’nda yasağa rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını #3

    Nişantaşı’nda yasağa rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını #4

    Nişantaşı’nda yasağa rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını #5

    Nişantaşı’nda yasağa rağmen gece açık olan ünlü restorana polis baskını #6

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