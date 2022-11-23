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    NTV spikeri canlı yayında depreme yakalandı

    NTV spikeri canlı yayında depreme yakalandı

    Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında NTV'de haber bülteni sunan spiker, sarsıntı anını yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 05:01
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 05:16
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    Merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve 5,9 büyüklüğünde ölçülen deprem Sakarya, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Zonguldak, Bursa, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ'dan da hissedildi.

    Ortalama 30 saniye sürdüğü düşünülen deprem vatandaşları uykusundan uyandırdı.

    Haber sunarken deprem oldu

    Deprem esnasında haber sunan NTV spikeri Buse Yıldırım'ın da depreme yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

    Depreme yakalandığı sıralarda "deprem" diye arkadaşlarını uyaran Yıldırım, soğuk kanlılığını korudu.

    Yıldırım, depremin şiddetini artırmasıyla birlikte sunduğu habere ara vermek zorunda kaldı.

    NTV spikeri canlı yayında depreme yakalandı - Video

    NTV spikeri canlı yayında depreme yakalandı #1

    NTV spikeri canlı yayında depreme yakalandı #2

    NTV spikeri canlı yayında depreme yakalandı #3


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