Nüfus müdürlüklerinde hafta sonu mesaisi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden pasaport randevularındaki yoğunlukla ilgili açıklama sonrası, cumartesi günleri hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport randevularındaki yoğunluğa ilişkin açıklamada, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin 48 bin seviyesine ulaştığı belirtmişti.

Talebin ardından bakanlıktan yapılan "Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir" açıklama sonrası nüfus müdürlükleri hafta sonu da ek mesai hizmeti vermeye başladı.

Memnuniyetle karşılandı

Van’ın Muradiye ilçesinde pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olmasını memnuniyetle karşıladı.

"Hafta içi işlerimiz yüzünden gelemiyoruz"

Hafta içi çalıştığını belirten Mehmet Demir adlı vatandaş, "Hafta içi işlerimiz nedeni ile nüfus müdürlüğüne gelemiyoruz. Haberlerde hafta sonu açık olduğunu öğrendim. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde https://randevu.nvi.gov.tr uygulamasından faydalanarak randevu aldım. Fedakar bir şekilde güler yüzle bizlere hizmet veren nüfus çalışanlarına saygı ile şükranlarımı sunarım" dedi.