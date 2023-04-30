Nuh Mete Yüksel hayatını kaybetti DGM Eski Savcısı Nuh Mete Yüksel, yaşamını yitirdi.

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28 Şubat sürecinin savcısı Nuh Mete Yüksel, 76 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yüksel’in cenazesi, bugün İzmir Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek.

Merve Kavakçı hakında soruşturma açmıştı

Devlet Güvenlik Mahkemesi Eski Savcısı Nuh Mete Yüksel, 28 Şubat döneminde çok sayıda soruşturmayı yürüten Nuh Mete Yüksel, Merve Kavakçı hakında başörtüsü ile TBMM'ye girdiği gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Erdoğan'ın idam cezasıyla yargılanmasını istemişti

Öte yandan Nuh Mete Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993 yılında Refah Partisi il başkanı iken Rize’de yaptığı konuşmaya 2002 yılında soruşturma açmıştı. Yüksel soruşturmayı, Türk Ceza Kanunu’nun “devletin anayasa ve temel nizamlarını bozma” başlıklı 146’ncı maddesine göre açmıştı.

Yüksel, daha önce birçok kişiyi idam talebiyle yargıya sevk ettiği gibi, Erdoğan'ı da idam cezası istemiyle mahkemeye sevk etti. Ancak DGM, Yüksel'in talebini reddetmişti.