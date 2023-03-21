Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan araçlar Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkazdan çıkarılıp otoparka çekilen 250'e yakın araç sahiplerini bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te binlerce bina yerle bir oldu.

Bölgede yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında zarar gören araçlar da toplandı.

Nurdağı Kaymakamlığınca 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçede yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar için oto sanayi sitesinin yakınındaki arazide otopark oluşturuldu.

Otoparkta, aralarında kamyonet ve traktörlerin de bulunduğu hurdaya dönmüş araçların sahiplerinin belirlenebilmesi için çalışma yapılıyor.

Tespit edilenler veriliyor

Otoparka gelen depremzedelere, tespit işlemlerinin ardından araçları teslim ediliyor. Plakası belirlenemeyen araçlar, şasi numaraları ve ruhsatlarına göre sahiplerine teslim ediliyor.

Otopark sorumlusu Mehmet İslam Ova, enkazdan çıkan araçları kayıt altına aldıklarını söyledi.

"40 araç alındı"

Afetzedelerin araçlarını, herhangi bir çalınma olayına karşı koruduklarını ifade eden Ova, şunları söyledi:

Hasarlı araçlar, öncelikle kaymakamlığın görevlendirdiği çekici tarafından polis eşliğinde otoparka getiriliyor. Burada düzenlenen evraklar emniyete götürülüyor. Emniyete başvuran vatandaş da aracının burada olup olmadığını öğreniyor. Bazı tanınamayan araçlar oluyor, motoru bile paramparça olmuş. Uzman ekip geliyor, belirleyebilirse sahibine teslim ediliyor. Burada 250 civarında araç vardı. 40 civarı aracı; sahipleri, mirasçıları gelip aldı.

Ova, otoparkın ücretsiz olduğunu ve araçların tamamı sahiplerine teslim edilene kadar hizmet vereceğini kaydetti.