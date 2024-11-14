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Nusret Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname ile 200 bin TL çekildi

Nusret Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname ile 200 bin TL çekildi Şanlıurfa’da iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe'nin hesabından, sahte vekaletname kullanılarak 200 bin TL çekildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüpheli İ.A.B., tutuklandı.