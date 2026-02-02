Öğrencilere çifte müjde: İki tatil birleşiyor

- Öğrencilerin mart ayındaki ara tatili, Ramazan Bayramı tatili ile birleşiyor.
- Okullar 26 Haziran'da kapanacak.
- İkinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında olacak.
Öğrenciler, 2 Şubat Pazartesi günü sömestr tatili akabinde okul sıralarına döndü.
Hemen akabinde ise gözler yeni tatile çevrildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimini açıkladı.
Bununla birlikte okullarda ikinci dönem tatil tarihleri de belli oldu.
ÇİFTE TATİL
Bakanlığın planlamasına göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek.
Bu süreçte Ramazan Bayramı da tatil takvimi içine girecek.
Bayram arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken, bayram tatili 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.