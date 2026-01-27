Okullar ne zaman açılacak? Uyarı geldi: Açıldığı gibi kapanabilir...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

19 Ocak'tan bu yana sömestr tatilinde olan öğrenciler, haftaya pazartesi okula dönecek.

Okulların açılış tarihi merak edilirken, hava koşulları ket vurabilir.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den gelen paylaşım, kar müjdeledi.

Şen'in X hesabından yaptığı paylaşım, pazar gününden itibaren etkili olması beklenen kar yağışını duyurdu.

TEKRAR GELİYOR

Pazar gecesi ve Pazartesi günü ise soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ve Anadolu’da kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, bu sistemin hafta sonuna kadar batıda yağmurla birlikte etkisini sürdüreceğini, ancak hafta sonu sistemin yön değiştireceğini belirtti.

Hafta sonu kuzeyden gelecek sistemle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini ifade eden Şen, Pazar günü Trakya ve Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini bildirdi.

Açıklaması ise şu şekilde:

"Tekrar KAR geliyor 1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini sürdürecek. Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya ve Karadeniz Bölgesi iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir."