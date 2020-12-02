Ölümlere neden olan sahte içkilerde yüzde 60 metil alkol tespit edildi

Ekim ayında ülke genelinde 80 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sahte içkilerin bir kısmı analiz edildi.

Sahte içki tüketmeleri nedeniyle ekim ayında, İzmir'de 35, İstanbul'da 10, Aydın'da 9, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 8, Kırklareli'de 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2’şer, Samsun ve Trabzon'da 1’er olmak üzere 80 kişi hayatını kaybetti.

Adli makamlar tarafından satıcılar hakkında inceleme yapılmasının ardından sahte içkilerin bir kısmı, Çukurova Üniversitesi Alkollü İçkiler Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda incelendi.

1500 NUMUNENİN YÜZDE 80'İ SAHTE ÜRÜN ÇIKTI

Laboratuvarda yapılan analizler hakkında bilgi veren Çukurova Üniversitesi Alkollü İçkiler Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Turgut Cabaroğlu, son yıllarda sahte içki üretiminin arttığını belirterek, 2020 yılında adli makamlardan gelen 1500 numunenin incelenmesi sonucu yüzde 80’inin sahte ürün olduğunu söyledi.

YÜKSEK MİKTAR METİL ALKOL ÖLÜME SEBEP OLUYOR

Yüksek alkollü ürünlerin riskli olduğunu belirten ve bazı zamanlar sahte içkiden ölüm oranlarının art arda gelmesinden bahseden Turgut Cabaroğlu, ölüm nedenlerinin kayıt dışı üretilen ve içeriğinde yüksek miktarda metil alkol içeren ürünlerden kaynaklandığını söyledi.

"VATANDAŞ METİL ALKOL VE ETİL ALKOLÜ AYIRT EDEMEZ"

Metil alkolün kimya sektöründe kullanıldığını ve gıda alkolüyle hiçbir alakası olmadığını aktaran Cabaroğlu, "Kayıt dışı üretimlerde vatandaş, etil ya da metil alkol olduğunu bilmeden satın alıp, bu alkolden içki yapıyor. Metil alkol size etil alkol diye satılırsa ve siz bundan bir içki üretirseniz maalesef bunu piyasaya soktuğunuz noktalarda ölümler yaşanıyor. Etil alkol ile metil alkol görsel olarak ve kokusal olarak ayırt etmeniz mümkün değil. Ama fiyat olarak metil alkol daha ucuz." dedi

"1 KADEH BİLE ÖLÜMCÜL"

1 litre içkide 8 gramın üstündeki metil alkolün, insan vücudunda yaş, kilo ve bünyelere göre değişkenlik göstererek ölüme neden olabileceğini belirten Cabaroğlu, "Bizim son zamanlarda çalıştığımız ve ölümlere neden olan bu numunelerde litrede 80-90 gram hatta 100-150 gram metil alkole rastladık. Ürünün içerdiği alkolün yüzde 60’ının metil alkol olduğunu gördük. Bu ürünlerde 1 kadeh içki bile ölümcüldür." ifadelerini kullandı.

"AKSİ BİR DURUMDA DOKTORA GÖRÜNÜN"

Metil alkol zehirlenmesi belirtilerinin baş dönmesi, karın ağrısı, mide bulantısı, ishal ve görme kaybı olduğunu anlatan Cabaroğlu, "Normalde içki tüketildiğinde beklenmeyen bir durum fark eden vatandaşlarımız kısa sürede acile gidip doktora görünmeleri gerekmektedir." diye konuştu.

Cabaroğlu, yılbaşı öncesi alkollü içki alacak kişilerin bilmedikleri ve güvenmedikleri yerden alkol almamaları konusunda da uyarılarda bulundu.